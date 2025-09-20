Jolly LLB 3 Box Office: पहले दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने उड़ाया गर्दा, 12.75 करोड़ कमाए...

Jolly LLB 3 Box Office: पहले दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने उड़ाया गर्दा, 12.75 करोड़ कमाए...
By संदीप दाहिमा | Updated: September 20, 2025 20:55 IST2025-09-20T20:55:11+5:302025-09-20T20:55:28+5:30
Jolly LLB 3 Box Office Collection: अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने देशभर में प्रदर्शन के पहले दिन 12 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। फिल्म शुक्रवार को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म 2013 में शुरू हुई 'कोर्टरूम कॉमेडी' फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है। फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 'जॉली एलएलबी' में अभिनेता अरशद वारसी मेरठ के वकील जॉली त्यागी की भूमिका में थे। इसके बाद 2017 में आई 'जॉली एलएलबी 2' में अक्षय ने कानपुर के एक संघर्षरत वकील जॉली मिश्रा का किरदार निभाया था। ट्रेड ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, 'जॉली एलएलबी 3' ने घरेलू टिकट खिड़की पर प्रदर्शन के पहले दिन 12.75 करोड़ रुपये की कमाई की। स्टार स्टूडियो18 के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है, जिन्होंने फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों का भी निर्देशन किया था। फिल्म में अमृता राव और सौरभ शुक्ला भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।
Jab दो Jolly honge आमने सामने, toh hoga double - comedy, chaos aur क्लेश! #JollyLLB3Trailer out now: https://t.co/TX7rMnDtS3#JollyLLB3 in cinemas 19th September. #JollyVsJollypic.twitter.com/tO4mr03m4h— Jolly Mishra - Asli Jolly from Kanpur (@akshaykumar) September 10, 2025