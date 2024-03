Indian Idol 14 Winner: वैभव गुप्ता ने मारी बाजी, रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 14' के विजेता, कार, ट्रॉफी और इनाम की भरमार

Highlights पार्श्व गायन में अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं। आज यह मेरे लिए सच हो गया है। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है।

Indian Idol 14 Winner:कानपुर के वैभव गुप्ता गायकी के रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 14' के विजेता बन गए हैं। उन्होंने प्रतिस्पर्धा में अपने साथी प्रतिभागियों कोलकाता के सुभदीप दास चौधरी और राजस्थान के पीयूष पंवार को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। रविवार की रात इंडियन आइडल 14 का ग्रैंड फिनाले जीतने के बाद 19 वर्षीय गुप्ता को इनाम में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन की ओर से 25 लाख रुपये का चैक और सह-प्रायोजक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की ओर से ब्रेज़ा गाड़ी प्रदान की गई। गायक ने कहा कि वह पार्श्व गायन में अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं।

गुप्ता ने कहा, ''जब मैं बच्चा था तो मैं आमतौर पर कहता था कि आइडल (इंडियन आइडल) मेरा सपना है और आज यह मेरे लिए सच हो गया है। मैं बहुत खुश हूं और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपने पिता को यह खुशी दी है। मैंने सोचा था कि अगर मैं लंबे समय तक कड़ी मेहनत करूंगा, तो एक दिन मुझे यह (आइडल ट्रॉफी) मिल जाएगी और आज मैं आइडल 14 का विजेता बन गया हूं।''

