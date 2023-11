IND vs AUS Final: वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर जोश में दिखें सेलेब्स, टीम इंडिया को दी बधाई

IND vs AUS Final: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप 2023 फाइनल का रोमांचक मुकाबला शुरू होने में बस कुछ घंटे बचे है लेकिन उससे पहले लोगों के बीच इसका खुमार सिर चढ़ कर बोल रहा है। ऐसे में रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में मेन इन ब्लू को खेलते देखने और ट्रॉफी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए हमारी बॉलीवुड हस्तियां अपना उत्साह दिखाने से पीछे नहीं हैं। कई बॉलीवुड सितारे अहमदाबाद पहुंच रहे हैं लाइव मैच का लुत्फ उठाने के लिए। वहीं, टीम इंडिया को बधाई भी दे रहे हैं।

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने एएनआई से बात करते हुए, कहा- कहा, "टीम इंडिया को अग्रिम बधाई...मुझे पता है कि जब ऐसे शानदार खिलाड़ी फाइनल में आते हैं, तो जीत निश्चित है। पूरा देश, 140 करोड़ लोग आपकी जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक प्रार्थना सीधे दिल अनुत्तरित नहीं रहता। टीम इंडिया, शुभकामनाएं...''

#WATCH | ICC World Cup | Actor Sonu Sood says, "Congratulations in advance, team India...I know that when such fantastic players come to the finals, victory is certain. The entire country, 140 crore people are praying for your victory. A prayer straight from the heart does not go… pic.twitter.com/F5Zp4MdGAb