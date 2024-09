'IC 814: The Kandahar Hijack': सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहुंची नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल, अधिकारियों के साथ बैठक

'IC 814: The Kandahar Hijack': पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया अपनी एक वेब सीरीज के कारण विवादों में बुरी तरह से फंस चुकी है। आईसी-814: द कंधार हाईजैक नामक वेब सीरीज के रिलीज होते ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया और मामले में सरकार ने दखल दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेब सीरीज को लेकर नेटफ्लिक्स इंडिया की हेड को तलब किया जिसके बाद नेटफ्लिक्स इंडिया की प्रमुख मोनिका शेरगिल आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मुलाकात करेंगी।

यह बैठक आईसी-814 के अपहरण पर आधारित वेब सीरीज पर कुछ विवादास्पद मुद्दों के मद्देनजर हो रही है। यह बैठक शास्त्री भवन में होगी। नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को तलब किए जाने के पीछे सरकारी सूत्रों ने बताया कि "किसी को भी इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। किसी चीज को गलत तरीके से पेश करने से पहले आपको सोचना चाहिए। सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है।"

Netflix Series 'IC814' row | Nobody has the right to play with the sentiments of the people of this nation. India's culture and civilization should always be respected. You should think before portraying something in a wrong manner. The govt is taking it very seriously: Govt…