Highlights केआरके को तीन साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था जमानत पर बाहर आने के बाद केआरके ने बदला लेने की बात कही ट्वीट को डिलीट कर केआरके ने कहा कि मेरे साथ जो भी बुरा हुआ उसे भूल गया

मुंबईः बॉलीवुड अभिनेता व फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान (केआरके) अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में रहते हैं। ट्विटर पर अपने ट्वीट्स की वजह से वे ट्रोल्स के निशानें पर तो रहते ही हैं, कभी-कभी कानूनी कार्रवाई के घेरे में भी आ जाते हैं। साल 2020 के अपने एक ट्वीट और एक महिला से कथित तौर पर यौन संबंध बनाने के आरोप में वे गिरफ्तार हुए थे जो कुछ ही दिनों पहले जमानत पर बाहर आए।

बाहर आते ही कमाल राशिद खान ने ट्विटर पर बदला लेने जैसी बात कही। केआरके ने कहा कि वह अपना बदला लेने के लिए वापस आ गए हैं। जैसे ही ये ट्वीट वायरल हुआ, उन्होंने इस डिलीट कर दिया। केआरके ने ट्वीट में लिखा था- मैं अपने प्रतिशोध के लिए वापस आ गया हूं....। इस ट्वीट के डिलीट करने के बाद दूसरा ट्वीट किया जिसमें कहा मुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है।

Media is creating new stories. I am back and safe at my home. I don’t need any revenge from anyone. I have forgotten whatever bad thing happened with me. I believe, it was written in my destiny.