Golden Globes 2023: 'नाटू नाटू' की जात के बाद RRR निर्देशक राजामौली की आई पहली प्रतिक्रिया, पीएम मोदी ने दी बधाई

लॉस एंजिलिसः गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में फिल्म ‘आरआरआर’ के गीत ‘नाटू नाटू’ को ‘ओरिजिनल सॉन्ग-मोशन पिक्चर’ की श्रेणी में पुरस्कार से नवाजे जाने के बाद निर्देशक एस. एस. राजामौली की पहली प्रतिक्रिया आई है। राजमौली ने कहा कि वह निशब्द हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाटू नाटू गीत की जीत पर आरआरआर की पूरी टीम को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि इस प्रतिष्ठित सम्मान ने हर भारतीय को बहुत गौरवान्वित किया है।

तेलुगु गीत ' नाटू नाटू' के संगीतकार एम. एम. कीरावानी हैं और इसको आवाज काल भैरव और राहुल सिप्लिगुंज ने दी है। समारोह समाप्त होने के कुछ घंटों बाद राजामौली ने ट्विटर पर एक संक्षिप्त पत्र साझा किया, जिसमें उन्हें संगीत की विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ने की असीम क्षमताओं का उल्लेख किया। फिल्मकार ने लिखा, ‘‘ निशब्द । संगीत की सचमुच कोई सीमा नहीं होती।’’

A very special accomplishment! Compliments to @mmkeeravaani , Prem Rakshith, Kaala Bhairava, Chandrabose, @Rahulsipligunj . I also congratulate @ssrajamouli , @tarak9999 , @AlwaysRamCharan and the entire team of @RRRMovie . This prestigious honour has made every Indian very proud. https://t.co/zYRLCCeGdE

राजामौली ने कीरावानी को धन्यवाद दिया, जो उनके रिश्ते के भाई भी हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ ' नाटू नाटू' गीत देने के लिए आपका शुक्रिया। यह बेहद खास है। ’’ उनके साथ फिल्म ‘आरआरआर’ के कलाकार राम चरण और जूनियर एनटीआर ने समरोह में शिरकत की थी। राजामौली ने प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ‘‘ मैं दुनिया में हर जगह इस गीत पर थिरकने और इसे लोकप्रिय बनाने वाले हर एक शख्स का शुक्रिया अदा करता हूं।’’

SPEECHLESS🙏🏻

Music truly knows no boundaries.



Congratulations & thank you PEDDANNA for giving me #NaatuNaatu. This one is special.:)



I thank each & every fan across the globe for shaking their leg & making it popular ever since the release🤗#GoldenGlobespic.twitter.com/cMnnzYEjrV