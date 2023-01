Golden Globes 2023: राजमौली की फिल्म RRR के "नाटू नाटू" ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता

Highlights राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ को दो श्रेणियों में नामांकन मिला था। जिनमें ‘सर्वश्रेष्ठ फिल्म- गैर अंग्रेजी’ और ‘सर्वश्रेष्ठ मूल गीत-चलचित्र’ शामिल था।

Golden Globes 2023: लॉस एंजिल्स में आयोजित 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में एस. एस. राजमौली की फिल्म RRR के "नाटू नाटू" ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ को दो श्रेणियों में नामांकन मिला था जिनमें ‘सर्वश्रेष्ठ फिल्म- गैर अंग्रेजी’ और ‘सर्वश्रेष्ठ मूल गीत-चलचित्र’ शामिल था।

‘सर्वश्रेष्ठ फिल्म गैर अंग्रेजी’ श्रेणी में ‘आरआरआर’ का मुकाबला कोरियाई रोमांटिक फिल्म ‘ डिसीजन टू लीव’, जर्मनी की युद्ध के खिलाफ बनी फिल्म ‘ ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट’, अर्जेंटीना की ‘अर्जेंटीना 1985’ और फ्रांसीसी-डच की ‘क्लोज’ से था। फिल्म का तेलुगु गाना “ नाटू नाटू” को संगीत एम एम कीरावानी ने दिया है जबकि इसके बोल काला भैरवा और राहुल सिप्लीगुंज ने लिखे हैं। इसे “ मूल गीत-चलचित्र’ श्रेणी में नामांकन मिला था।

Music composer MM Keeravani poses with the #GoldenGlobes 2023 award, as his “Naatu Naatu” from RRR wins Best Original Song.



(Pic: RRR Movie's Twitter handle) https://t.co/2rzhedLNmkpic.twitter.com/rZigZMpiAC