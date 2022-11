रिलीज होते ही फिल्म ‘भेड़िया’ ने की अच्छी कमाई, पहले हफ्ते में वरुण धवन के पिक्चर ने बटोरे इतने पैसे!

Highlights फिल्म ‘भेड़िया’ ने पहले हफ्ते में अच्छी कमाई की है। जानकारी के अनुसार, फिल्म को समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यह खबर केवल इस फिल्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए यह एक गुड न्यूज है।

मुंबई: हॉरर-कॉमेडी ‘भेड़िया’ ने रिलीज के पहले सप्ताहांत में दुनिया भर में लगभग 44 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म के निर्माताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि वरुण धवन के इस फिल्म का प्रोमोश्न अभिनेता सलमान खान ने भी किया था।

काफी लंबे समय के बाद वरुण धवन की वापसी हुई है, ऐसे में फिल्म को मिले रेस्पॉन्स से यह साबित होता है कि बॉलीवुड के लिए यह एक अच्छी खबर है। गौर करने वाली बात यह है कि बॉलीवुड अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है जहां बॉलीवुड की एक भी फिल्म चल नहीं रही है।

#Bhediya posts a DECENT TOTAL in its opening weekend… Witnesses growth on Day 3… However, #D2 wave has affected its #BO earnings… Needs to have a strong run on weekdays to consolidate its status… Fri 7.48 cr, Sat 9.57 cr, Sun 11.50 cr. Total: ₹ 28.55 cr. #India biz. pic.twitter.com/glZSQ2SvM1

आपको बता दें कि वरुण धवन अभिनीत फिल्म को समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और फिल्म ने शुक्रवार को 12.06 करोड़ रुपए जुटाए हैं। फिल्म ने अगले दिन शनिवार को 14.60 करोड़ रुपए और रविवार को 17 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म का निर्माण करने वाली मैडॉक फिल्म्स ने कहा कि ‘भेड़िया’ की पहले सप्ताहांत बॉक्स ऑफिस पर कुल (विश्वव्यापी सकल) कमाई 43.67 करोड़ रुपए रही है।

BOXOFFICE BACK WITH BANG… Weekend #BO is smiling once again… Look at the *combined* WEEKEND biz of #Drishyam2 [₹ 39.24 cr] and #Bhediya [₹ 28.55 cr]: A WHOPPING ₹ 67.79 cr… Non-holiday period… #Avatar and #Cirkus will further boost biz… Plus, there’s #Pathaan in Jan 2023. pic.twitter.com/VYNIz0mrvx