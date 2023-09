मशहूर साउथ एक्टर विजय एंटनी की बेटी का निधन, घर में फंदे से लटका मिला शव

Highlights साउथ के अभिनेता और संगीत निर्देशक विजय एंटनी की बेटी ने की आत्महत्या मंगलवार को चेन्नई स्थित पर मिला शव आत्महत्या से उनकी 16 वर्षीय बेटी का जीवन विनाशकारी अंत हो गया।

चेन्नई: तमिल सिनेमा ने मशहूर अभिनेता और संगीत निर्देशक विजय एंटनी की बेटी का निधन हो गया है। मंगलवार को वह अपने घर में मृत पाई गई और कथित तौर पर ये आत्महत्या का मामला है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह अपने चेन्नई स्थित घर में मृत पाई गई जिसकी पुष्टि फिल्म ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयबालन ने की। मनोबाला विजयबालन ने ट्वीट किया, "ब्रेकिंग: अभिनेता और संगीत निर्देशक विजय एंटनी की बेटी मीरा ने आज सुबह अपने घर पर आत्महत्या कर ली। चौंकाने वाला!

