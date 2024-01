Dunki box office collection: 'डंकी' बनी शाहरुख खान की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 'चेन्नई एक्सप्रेस' को पीछे छोड़ा

Highlights 'डंकी' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक अपना जलवा बनाए रखा है बनी शाहरुख खान की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म । 'डंकी' का वैश्विक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 436.40 करोड़ रुपये हो गया है

Dunki box office collection: शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक अपना जलवा बनाए रखा है। फिल्म को अब भी दर्शक मिल रहे हैं और फिल्म ने रविवार को 4.25 करोड़ रुपये की कमाई की। 'डंकी' की भारत में कुल कमाई 216.57 करोड़ रुपये हो गई है। 'डंकी' का वैश्विक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 436.40 करोड़ रुपये हो गया है। यह फिल्म अब शाहरुख खान की अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

21 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 29.2 करोड़ रुपये की कमाई के साथ एक मजबूत शुरुआत की थी लेकिन अगले दिन इसकी कमाई में गिरावट आ गई। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 160.22 करोड़ रुपये की कमाई की। दूसरे हफ्ते में कमाई 50 करोड़ रुपये से नीचे गिरकर कुल 46.25 करोड़ रुपये हो गई।

Dunki's Box Office streak continues with your love! ✨💫



Book your tickets right away!https://t.co/DIjTgPqLDI



Watch #Dunki - In Cinemas Now! pic.twitter.com/VkjO8yhN63