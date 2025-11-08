Dhurandhar Trailer Launch: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल होंगे करीब 2000 फैंस

मुंबई: रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर इस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। फिल्म का ट्रेलर बुधवार, 12 नवंबर, 2025 को रिलीज़ होगा। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, रणवीर के लगभग 2000 फैंस मुंबई में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल होंगे।

एक सूत्र ने पोर्टल को बताया, “धुरंधर का ट्रेलर मुंबई के लेटेस्ट आइकॉनिक वेन्यू, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) में लॉन्च किया जाएगा। रणवीर सिंह डायरेक्टर आदित्य धर, जियो स्टूडियोज़ की प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे और B62 स्टूडियोज़ के लोकेश धर के साथ मौजूद रहेंगे।

इवेंट में मौजूद रहने वालों में आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन भी शामिल हैं। संजय दत्त और अक्षय खन्ना मौजूद रहेंगे या नहीं, इस बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है, और इस बारे में 1-2 दिन में और साफ जानकारी सामने आएगी।”

सूत्र ने आगे कहा, “और बस इतना ही नहीं। रणवीर सिंह के लगभग 2,000 फैंस भी इस मौके पर आएंगे। उनके कई फैन क्लब्स को बताया गया है कि उनका इवेंट में स्वागत है और जैसा कि उम्मीद थी, इनविटेशन मिलने पर उनके फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सिर्फ मुंबई से ही नहीं, बल्कि भारत के दूसरे हिस्सों से भी कई लोग आ रहे हैं। और क्यों नहीं?”

उन्होंने आगे बताया, आखिर रणवीर सिंह को इस फिल्म में पहले कभी न देखे गए अवतार में पेश किया गया है। उनके जन्मदिन पर रिलीज़ हुए टीज़र को सभी ने बहुत पसंद किया, जिसकी वजह से धुरंधर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है।”

सूत्र ने बताया कि एक्टर अपने फैन्स से बहुत प्यार करते हैं और वह चाहते हैं कि वे धुरंधर के ट्रेलर लॉन्च पर मौजूद रहें क्योंकि यह उनके लिए बहुत खास फिल्म है।

धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है। इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक भी डायरेक्ट की थी। टीज़र ने सभी को बहुत इम्प्रेस किया था, इसलिए फिल्म के ट्रेलर से उम्मीदें काफी ज़्यादा हैं।

