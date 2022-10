धर्मेंद्र ने फिल्म शोले से शेयर की थ्रोबैक तस्वीर, अमिताभ बच्चन को बताया मोस्ट टैलेंटेड एक्टर

Highlights स्वीर में धर्मेंद्र ने डेनिम जैकेट और ब्लू जींस के साथ टी-शर्ट पहनी हुई है जबकि अमिताभ बच्चन ने ब्लू जींस के साथ रेड टी-शर्ट पहनी है। दोनों को चट्टानों के बीच बैठे देखा जा सकता है। फिल्म शोले में अमिताभ ने जय का और धर्मेंद्र ने वीरू का किरदार निभाया था।

मुंबई: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने सोमवार को अमिताभ बच्चन के साथ अपनी साल 1975 में आई फिल्म शोले से एक थ्रोबैक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए बिग बी को उनकी नई फिल्म उंचाई के लिए शुभकामनाएं दीं। तस्वीर में धर्मेंद्र ने डेनिम जैकेट और ब्लू जींस के साथ टी-शर्ट पहनी हुई है जबकि अमिताभ बच्चन ने ब्लू जींस के साथ रेड टी-शर्ट पहनी है। दोनों को चट्टानों के बीच बैठे देखा जा सकता है।

फिल्म शोले में अमिताभ ने जय का और धर्मेंद्र ने वीरू का किरदार निभाया था। धर्मेंद्र ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "अमित, लव यू। मुझे राजश्री प्रोडक्शंस से खबर मिली कि आप उनके साथ एक फिल्म (ऊंचाई) कर रहे हैं। मोस्ट टैलेंटेड एक्टर और बेस्ट प्रोडक्शन हाउस एक साथ। आपको सफलता मिले।" उनकी फिल्म शोले को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों में माना जाता है।

Amit , love you. I got a news from RajShiri production that you are doing a film with them. Great 👍 . Most talented actor and the best production house together. Wish you all the best 🙏. pic.twitter.com/Yg5wIEQaqM