पुरानी फिल्मों की यादें ताजा करने के लिए डीडी नेशनल की अनोखी पहल, 'बॉलीवुड टॉकीज' सीरीज के जरिए दर्शक देख पाएंगे मजेदार फिल्मी सफर

Highlights डीडी नेशनल पर फिल्मों के पर्दे की पीछे की दिलचस्प कहानियों को लेकर शुरू होने वाला है नया शो बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों के बारे में जाम सकेंगे दर्शक शो 22 अप्रैल से दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर प्रसारित किया जाएगा

नई दिल्ली: हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसी शानदार फिल्में बन चुकी है, जिन्हें आज भी दर्शक भुला नहीं पाए हैं। इन फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज हुए भले ही कई साल बीत गए लेकिन फिल्मों के दीवाने लोगों के बीच आज भी इनकी यादें ताजा है।

फिल्में कलाकारों, निर्माताओं और अन्य लोगों की मेहनत के बाद बनती है और दर्शकों के बीच पहुंचती हैं। कई बॉलीवुड की हिट फिल्में ऐसी है जिनके बनने के पीछे बेहद दिलचस्प कहानियां है।

दर्शक अपने सुरस्टार की फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं लेकिन कुछ फिल्में ऐसी है जिन्होंने फिल्मी जगत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अभिनेता अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, संजय दत्त, करीना कपूर जैसे कई कलाकारों द्वारा ऐसी शानदार एक्टिंग की गई है कि आज भी वह किरदार हमें याद है।

चूंकि जमाना सोशल मीडिया का ऐसे में 90 का दशक को या 80 का, उस समय की कुछ फिल्मों के किरदारों को आज भी सोशल मीडिया के जरिए फैन्स याद करते हैं।

Doordarshan is all set to recreate magic of Indian cinema and Hindi blockbuster films of all times with Annu Kapoor !



Watch 'Bollywood Talkies' from 22nd April daily at 1 PM only on @DDNational



