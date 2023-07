Chandrayaan 3: चंद्रयान-3 के सफल लॉन्चिंग के बाद फिल्मी सितारों की बधाई का लगा तांता, बढ़ाया इसरो का मनोबल

Highlights चंद्रयान भारत का तीसरा चंद्र मिशन होगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने अस्थायी रूप से 23-24 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर एक नरम लैंडिंग निर्धारित की है। फिल्मी सितारों ने दी बधाई

Chandrayaan 3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा शुक्रवार को चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। भारत ने आज अपना तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जिसके बाद देश में खुशी की लहर दौड़ गई।

आज पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है। इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी जा रही है। इसी कड़ी में फिल्मी जगत के कई सितारों ने भी चंद्रयान 3 की सफलता पर गर्व महसूस करते हुए बधाई दी है।

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, अनुपम खेर और रितेश देशमुख और महेश बाबू ने भी इसरो को बधाई दी है।

अनुपम खेर ने इसरो को दी बधाई

अनुपम खेर, जो हमेशा देश की उपलब्धि के लिए अपनी प्रशंसा के बारे में मुखर रहे हैं, ने ट्वीट कर इसरो के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने चंद्रयान-3 की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद।"

अक्षय कुमार ने की प्रशंसा

And the time has come to rise! Great luck to all our scientists at @isro for #Chandrayaan3. A billion hearts are praying for you. 🙏 https://t.co/Lbcp1ayRwQ — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 14, 2023

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने ट्वीट कर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि और उठने का समय आ गया है हमारे सभी वैज्ञानिकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं इसरो, चंद्रयान 3 के लिए के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

महेश बाबू ने दी शुभकामनाएं

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू ने अपने ट्विटर हैंडल से चंद्रयान 3 की लॉन्च को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि एक और महत्वपूर्ण मोमेंट्स लॉन्च को देखकर काफी थ्रिलड हूं, आज चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए इसरो की शानदार टीम को बधाई और शुभकामनाएं, आप सभी पर गर्व हैं।

Onward to greater horizons! Thrilled to witness another momentous launch! Congratulations & all the best to the brilliant team at ISRO for the launch of #Chandrayaan3 today! Proud of you all! 👍👍 — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 14, 2023

रितेश देशमुख और सुनील शेट्टी ने इसरो को शुभकामनाएं दीं

रितेश देशमुख और सुनील शेट्टी ने भी चंद्रमा मिशन के सुचारू रूप से चलने की कामना की। सुनील शेट्टी ने एक छोटे नोट के साथ लॉन्च बेस की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने मिशन के लिए "वर्चुअल चीयर्स" भेजा और लिखा, "यात्रा सुचारू हो, खोजें अद्भुत हों, और सफलता खगोलीय हो।"

Excited for the launch of #Chandrayaan3 -wishing our nations pride @isro all the best - praying for its success. #JaiHind 🇮🇳 pic.twitter.com/Jy4LtxCv83 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 13, 2023

