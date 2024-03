'CBI जल्द सुशांत सिंह राजपूत केस के विवरण का करेगी खुलासा', दिवंगत अभिनेता की बहन ने X अकाउंट पर खुलासा किया

Highlights दिवंगत अभिनेता की बहन ने कहा, CBI जल्द सुशांत सिंह राजपूत केस के विवरण का खुलासा करेगी इसकी जानकारी श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की इससे एक दिन SSR की बहन ने वीडियो के जरिए पीएम मोदी से लगाई थी गुहार

नई दिल्ली: एक बड़े घटनाक्रम में, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (एसएसआर) की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जो अभिनेता की मौत की जांच कर रही है, जल्द ही मामले से संबंधित विवरण का खुलासा करेगी। इसकी जानकारी श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है। कीर्ति ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, "सीबीआई के साथ अभी चर्चा पूरी हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सभी मामले का विवरण जल्द ही खुलासा किया जाएगा। पूरी तरह से जांच जारी है, सटीक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए हर पहलू की जांच की जा रही है। #AgenciesFastTrackSSRCase"

इससे एक दिन पहले श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो स्टेटमेंट शेयर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके भाई की मौत के मामले में चल रही सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। कीर्ति ने एक वीडियो बयान में कहा था, "यह मेरे भाई के निधन का 45वां महीना है और हमें अभी भी सीबीआई द्वारा की जा रही जांच के बारे में कोई अपडेट नहीं पता है। मैं इस मामले में आपके हस्तक्षेप का अत्यधिक अनुरोध करूंगी क्योंकि एक परिवार और एक देश के रूप में हम बहुत सारे अनुत्तरित सवालों से जूझ रहे हैं। और आपका ध्यान वास्तव में हमें यह जानने में मदद करेगा कि सीबीआई अपनी जांच में कहां तक पहुंची है। इससे उन दिलों को शांति मिलेगी जो जवाब ढूंढ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था?''

