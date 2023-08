Box Office Collection: गदर 2 की कमाई में आया उछाल, OMG 2 ने भी लगाई छलांग, दूसरे दिन दोनों ने कमाए इतने करोड़

Highlights गदर 2 ने शनिवार को 43 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है ओएमजी 2 ने भी शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 से ज्यादा करोड़ जुटाए।

11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई दो बड़ी फिल्मों की कमाई ने बॉलीवुड में एक नई जान फूंक दी है। हम बात कर रहे हैं सनी देओल की गदर 2 (Gadar 2) और अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी की ओएमजी 2 (OMG 2)की। दोनों ही फिल्मों ने दूसरे दिन अपनी कमाई में बढ़त हासिल करते हुए यह साबित कर दिया कि कंटेंट में जोर हो तो बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड अपने आप बेहतर हो जाता है।

रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने शनिवार को 43 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। वहीं ओएमजी 2 ने भी शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 से ज्यादा करोड़ जुटाए।

बॉलीवुड के व्यापार को करीब से देखने वाले तरण आदर्श ने शनिवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट साझा की है। तरण ने बताया कि गदर 2 ने शनिवार को 43.08 करोड़ का बिजनेस किया है। पहले दिन इस फिल्म ने 40.10 करोड़ कमाए थे। ऐसे में इसकी कुल कमाई 83.18 करोड़ हो चुकी है।

It’s a TSUNAMI… #Gadar2 continues to ROAR, ROCK and RULE… East - West - North - South, #Gadar2 is all set for a historic run… Will comfortably cross *₹ 200 cr* in *Week 1* itself… Fri 40.10 cr, Sat 43.08 cr. Total: ₹ 83.18 cr. #India biz. BLOCKBUSTER. pic.twitter.com/kwg8JMcOTg