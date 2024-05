Lok Sabha Elections 2024: तेज प्रताप यादव ने मंच पर अपनी ही पार्टी के नेता को धक्का मार कर नीचे गिराया, मौजूद थीं मीसा भारती और राबड़ी देवी

Highlights तेज प्रताप यादव ने मंच पर अपनी ही पार्टी के नेता को धक्का दिया अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मंच पर मीसा भारती और राबड़ी देवी भी मौजूद थीं

Lok Sabha Elections 2024: राजद नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंच पर अपनी ही पार्टी के नेता को धक्का दिया। बताया जा रहा है कि जिस नेता पर तेज प्रताप यादव आग बबूला हुए और भड़के वो राजद के कार्यकर्ता थे। इस दौरान मंच पर मीसा भारती और राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। मंच पर मौजूद नेताओं ने तेज प्रताप को शांत करने की कोशिश की लेकिन वह शांत नहीं हुए। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Patna: After the nomination of Misa Bharti, a scuffle broke out between Tej Pratap Yadav and RJD supporters at the Shri Krishna Memorial Hall. pic.twitter.com/hVBPiVtfhi