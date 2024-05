Indore Seat Lok Sabha Elections 2024: पहले वोट फिर पोहा-जलेबी, इंदौर में 3000 लोगों की बल्ले-बल्ले, देखें वीडियो

Highlights चाट-चौपाटी के पांच प्रतिष्ठानों के जरिये मुफ्त नाश्ता परोसा गया। युवाओं को पोहा-जलेबी के साथ आइसक्रीम भी निःशुल्क परोसी गई। केंद्र में वोट डाला और इसमें मदद के लिए वह उनके साथ गई थीं।

Indore Seat Lok Sabha Elections 2024:इंदौर लोकसभा क्षेत्र में सोमवार को सुबह जल्दी जागकर मतदान करने वाले करीब 3,000 लोगों को एक मशहूर चाट-चौपाटी में पोहा-जलेबी का मुफ्त नाश्ता परोसा गया। इस चाट-चौपाटी के दुकानदारों ने मतदान को बढ़ावा देने के लिए यह "लजीज" पहल की। चाट-चौपाटी "56 दुकान" के व्यापारी संघ के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने बताया कि सुबह सात बजे से 09:30 बजे के बीच मतदान करने वाले करीब 3,000 लोगों को इस चाट-चौपाटी पर मुफ्त पोहा और जलेबी परोसी गई।

