Black OTT Release: ब्लॉकबस्टर रही ब्लैक फिर लौट रही फैन्स के बीच, जानें ओटीटी पर कब, कहां और कैसे देखने को मिलेगी अमिताभ-रानी की जोड़ी

Black OTT Release: मेगास्टार अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की फिल्म 'ब्लैक' एक बार फिर लौट रही है। साल 2005 में सिनेमाघरों में आई ब्लैक ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। संजय लीला भंसाली ने एक शिक्षक और छात्र की मार्मिक और उल्लेखनीय कहानी बताई। फिल्म के 2005 के प्रीमियर के बाद, दर्शक टेलीविजन पर मुख्य अभिनेताओं अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी का अद्भुत प्रदर्शन देखने में सक्षम हुए।

हालांकि, अब यह ओटीटी पर दस्तक दे रही है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने आज अपनी रिलीज के 19 साल पूरे कर लिए हैं। इसी मौके पर इसे ओटीटी पर उपलब्ध कराया जा रहा है। हेलेन केलर की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित, "ब्लैक" में रानी मुखर्जी को एक अंधी और बहरी महिला के रूप में दिखाया गया था, जिसके शिक्षक, देबराज की भूमिका बच्चन ने निभाई थी। इसका निर्माण अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया था।

प्रसिद्ध ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स द्वारा 'ब्लैक' को दर्शकों के बीच दिखाया जाएगा। इससे दर्शकों को अपने घरों में आराम से फिल्म की समृद्ध भावनात्मक सामग्री और शानदार सिनेमैटोग्राफी को फिर से जीने का मौका मिलता है। नेटफ्लिक्स इंडिया की घोषणा के टेक्स्ट में लिखा है, ''संजय लीला भंसाली की ब्लैक को रिलीज़ हुए 19 साल हो गए हैं, और आज हम नेटफ्लिक्स पर इसकी पहली डिजिटल रिलीज़ का जश्न मना रहे हैं! देबराज और मिशेल की यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा रही है, और हमें उम्मीद है कि यह आपको शक्ति और करुणा से भर देगी ❤️ #ब्लैकऑननेटफ्लिक्स"

वहीं, बिग बी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "'ब्लैक' को रिलीज हुए 19 साल हो गए हैं, और आज हम नेटफ्लिक्स पर इसकी पहली डिजिटल रिलीज़ का जश्न मना रहे हैं! देबराज और मिशेल की यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा रही है, और हमें उम्मीद है कि यह आपको शक्ति और करुणा से भर देगी।"

