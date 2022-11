तीन सप्ताह तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अदाकारा ऐन्द्रिला का मस्तिष्क आघात के कारण निधन, 'जियो काठी', 'झुमुर' और 'जीवन ज्योति' में शानदार काम किया था...

Highlights ऐन्द्रिला 24 साल की थीं और परिवार में माता-पिता हैं। ऐन्द्रिला ने दो बार कैंसर को मात देते हुए 2015 में पर्दे पर वापसी की थी। 'जियो काठी', 'झुमुर' और 'जीवन ज्योति' जैसे टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय के जरिए अपनी विशेष पहचान बनाई थी।

कोलकाताः मस्तिष्क आघात के कारण करीब तीन सप्ताह तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद बंगाली अदाकारा ऐन्द्रिला शर्मा का रविवार को निधन हो गया। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। ऐन्द्रिला 24 साल की थीं और उनके परिवार में उनके माता-पिता हैं।

बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की मूल निवासी ऐन्द्रिला बंगाली टेलीविजन जगत में एक जाना-पहचाना चेहरा थीं। उन्होंने 'जियो काठी', 'झुमुर' और 'जीवन ज्योति' जैसे टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय के जरिए अपनी विशेष पहचान बनाई थी। ऐन्द्रिला ने दो बार कैंसर को मात देते हुए 2015 में पर्दे पर वापसी की थी।

Deeply saddened at the untimely demise of our young artiste Aindrila Sharma.



The talented actress won several accolades including the Tele Samman Award.



My deepest condolences to her family, fans & friends. I pray they find the courage in this hour of grief.