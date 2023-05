Movie Santhala First Look Out: अश्लेषा ठाकुर की फिल्म ''शांतला'' फर्स्ट लुक आउट, जानिए क्या है कहानी

Highlights कल के ट्रेंड को देखते हुए मल्टी लैंग्वेज में फ़िल्म हमने बनाई है। फ़िल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम , मराठी और हिंदी भाषा में एक साथ रिलीज़ की जाएगी।

Movie Santhala First Look Out: बॉलीवुड फिल्म ''शांतला'' के फर्स्ट लुक आउट के मौके पर मुम्बई में फ़िल्म के निर्माता और एक्ट्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और निर्माता ने फ़िल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि साउथ के लोग चिरंजीवी जैसे सुरस्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं, मुम्बई के लोग शाहरुख खान जैसे बड़े सुरस्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं।

मैंने अश्लेषा ठाकुर को लेकर फ़िल्म बनाया है। इस फ़िल्म की असली प्लॉटिंग ही जबरदस्त है। इस कहानी को सिस्सू और एक मित्र सत्या जो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने बहुत दिनों तक दबाव बनाया था कि यह फ़िल्म आप ही बना सकते हैं। इसकी कहानी आपके लायक ही है। फिर हमने इसको एक साल के बाद बनाने का निर्णय लिया।

असल में यह एक आदिवासी का चरित्र है, जिसको एक्ट्रेस अश्लेषा ठाकुर ने प्ले किया है। अश्लेषा ने हिंदी में भी बहुत सारी वेबसीरीज किया है और इनकी फैन फॉलोइंग भी ऑल इंडिया में जबरदस्त है। इसीलिए इनकी यूथ में पकड़ देखते हुए और अपनी कहानी के कैरेक्टर को देखते हुए निदेशक सिस्सू जी ने इनको कास्ट करने का सुझाव दिया।

असल में यह कन्नड़ बेस्ड कहानी है। इस फ़िल्म को शूट करने के लिए हैदराबाद से 13 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में यूनिट को लेकर 34 दिनों तक कठिन परिस्थितियों में रहे। वहां पर सबके सहयोग से यह अद्भुत फ़िल्म बनकर तैयार हुई है।

मूल रूप से यह फ़िल्म तेलुगु में है लेकिन आज कल के ट्रेंड को देखते हुए मल्टी लैंग्वेज में फ़िल्म हमने बनाई है। यह फ़िल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम , मराठी और हिंदी भाषा में एक साथ रिलीज़ की जाएगी। अभी मुंबई में फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है।

इसी मौके पर उपस्थित अभिनेत्री अश्लेषा ठाकुर ने भी कहा कि उन्होंने इस फ़िल्म के लिए स्पेशली तेलुगु सीखा, भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें अब इस फ़िल्म से जुड़ी हुई है, यह एक बेहद सुंदर कहानी पर बनी फिल्म है। कहानी से जुड़े असली लोगों के साथ जुड़कर फ़िल्म करने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। बहुत उम्मीद है कि यह फ़िल्म लोगों को बेहद पसंद आएगी।

इंडो अमेरिकन आर्ट्स के बैनर तले बनी फिल्म ''शांतला'' के निर्माता डॉक्टर इरैंकि सुरेश हैं। निर्माता सिस्सू पेडिरेड्डी सलाहकार हैं। संवाद लिखे हैं साई माधव बुर्रा ने। कर्णप्रिय संगीत विशाल चंद्रशेखर ने दिया है। ठाकुर के साथ अभिनय किया है निहाल, विनोद कुमार, वीणा नायर, मंजू भार्गवी , दीपक , रेखा निरोशा, फाल्गुनी, आनंद चक्रपाणी, व शिव पार्वती इत्यादि हैं। इस फिल्म के प्रचारक संजय भूषण पटियाला है।

