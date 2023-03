सेबी ने अरशद वारसी पर लगाया प्रतिबंध तो एक्टर ने दी सफाई, बोले- "मुझे स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं..."

मुंबई: मशहूर बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद एक्टर ने कुछ ही घंटों बाद सफाई दी है। एक्टर ने अपने और अपनी पत्नी मारिया गोरेट्टी ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, "मुझे और मेरी पत्नी को शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है।"

एक्टर ने ट्वीट करते हुए कहा कि कृपया आप जो कुछ भी खबरें पढ़ रहें हैं, उस पर भरोसा न करें। शेयरों के बारे में मुझे और मारिया को ज्ञान नहीं है। विशेषज्ञ की सलाह लेकर शारजा में निवेश किया और कई अन्य लोगों की तरह हमने भी मेहनत की सारी कमाई खो दी है।

Please do not believe everything you read in the news. Maria and my knowledge about stocks is zero, took advice and invested in Sharda, and like many other, lost all our hard earned money.