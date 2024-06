Hamare Baarah: अन्नू कपूर स्टारर फिल्म 'हमारे बारह' कर्नाटक में बैन, राज्य सरकार ने रिलीज पर लगाई रोक; जानें क्यों?

Hamare Baarah: बॉलीवुड फिल्म 'हमारे बारह' रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। अन्नू कपूर स्टारर फिल्म को कर्नाटक सरकार ने राज्य में रिलीज से रोक दिया है। मेकर्स के लिए यह खबर बड़ा झटका है। सरकार का कहना है कि अगर इसे राज्य में रिलीज होने दिया गया तो इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने अन्नू कपूर, मनोज जोशी, परितोष त्रिपाठी और पार्थ समथान अभिनीत फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कई अल्पसंख्यक संगठनों और प्रतिनिधिमंडलों के अनुरोध पर विचार करने के बाद कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1964 की धाराओं के तहत यह निर्णय लिया है।

इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो दिन पहले ही इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के बाद इसकी रिलीज पर रोक हटा ली थी। कोर्ट ने प्रतिवादियों को कम से कम एक मुस्लिम सदस्य सहित तीन सदस्यों वाली एक समिति बनाने का निर्देश दिया है जो फिल्म देखेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। इसने समिति को केवल फिल्म के विषय और याचिका में किए गए दावों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। 'हमारे बारह' अपनी बोल्ड कहानी के कारण व्यापक चर्चा का विषय रही है, जो भारतीय सिनेमा में शायद ही कभी दिखाई गई थीम है। फिल्म की बोल्ड कहानी और विचारोत्तेजक थीम ने लोगों का ध्यान खींचा है।

