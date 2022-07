GoodBye: 'गुडबाय' के जरिए रश्मिका मंदाना कर रही हैं बॉलीवुड में डेब्यू, फिल्म की रिलीजिंग डेट का हुआ ऐलान

Highlights यह फिल्म 7 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी एकता कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स ने किया है फिल्म का निर्माण इस फिल्म के जरिए रश्मिका मंदाना करेंगी हिंदी फिल्म में डेब्यू

मुंबई: बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और 'पुष्पा' स्टार रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'गुडबाय' की रिलीज डेट का खुलासा हो चुका है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीजिंग डेट ऐलान कर दिया है। महत्वपूर्ण बात ये है कि इस फिल्म के जरिए मंदाना बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। यह फिल्म 7 अक्टूबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म का निर्माण एकता आर कपूर की बालाजी मोशन पिक्चर्स ने किया है।

प्रोडक्शन के सोशल मीडिया पेज से शनिवार को ट्वीट किया गया है कि “जीवन, परिवार और रिश्तों के बारे में एक दिल को छू लेने वाली कहानी का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए! गुडबाय 7 अक्टूबर, 2022 को आपके आस-पास के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है!”

Get ready to experience a heart-warming story about life, family and relationships!#GoodBye releasing on 7th October, 2022 in the cinemas near you!@SrBachchan@iamRashmika@Neenagupta001@pavailkgulati@ElliAvrRam@whosunilgrover#SahilMehta#VikasBahl#TheGoodCompanypic.twitter.com/wezUCrkHxX