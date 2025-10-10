अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर देखें उनकी टॉप 10 फिल्में, शोले, दीवार, जंजीर और सत्ते पे सत्ता...

By संदीप दाहिमा | Updated: October 10, 2025 21:14 IST2025-10-10T21:14:30+5:302025-10-10T21:14:30+5:30

आज 11 अक्टूबर 2025 को अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार कहे जाने वाला बिग बी का हर कोई फैन है, ऐसे में बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन ने कई सुपरहिट फ़िल्में की हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी हैं, ऐसे में हम आपके लिए अमित जी की टॉप 10 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं।

Amitabh Bachchan 83th Birthday, Watch his Top 10 Movies Sholay, Deewar, Zanjeer and Satta Pe Satta | अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर देखें उनकी टॉप 10 फिल्में, शोले, दीवार, जंजीर और सत्ते पे सत्ता...

अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर देखें उनकी टॉप 10 फिल्में, शोले, दीवार, जंजीर और सत्ते पे सत्ता...

Highlightsअमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर देखें उनकी टॉप 10 फिल्में, शोले, दीवार, जंजीर और सत्ते पे सत्ता...

आज 11 अक्टूबर 2025 को अमिताभ बच्चन अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं, बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार कहे जाने वाला बिग बी का हर कोई फैन है, ऐसे में बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन ने कई सुपरहिट फ़िल्में की हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी हैं, ऐसे में हम आपके लिए अमित जी की टॉप 10 बेस्ट फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं। जिन्हें देखने के बाद आपकी पुरानी यादें ताजा होने वाली हैं और अगर जो अमिताभ बच्चन के फैंन हैं उन्हें ये फ़िल्में दोबारा जरूर देखनी चाहिए।

पहले नंबर पर है शोले (1975) बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक मानी जाती है।

दूसरे नंबर पर है दीवार (1975) इस फिल्म से अमिताभ बच्चन ने 'एंग्री यंग मैन' की छवि लोगों के दिलों में बना ली थी। 

तीसरे नंबर पर है फिल्म आनंद (1971) इस फिल्म में अमिताभ ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी।


चौथे नंबर पर है जंजीर (1973) इस फिल्म में अमिताभ का एक्शन लोगों को बेहद पसंद आया था। 


पांचवे नंबर पर है फिल्म डॉन (1978) इसमें अमिताभ बच्चन डबल रोल में थे जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था। 

छठे नंबर पर है अग्निपथ (1990) इस फिल्म ने एक्टर अमिताभ बच्चन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। 

सातवें नम्बर पर है राष्ट्रीय फिल्म शहंशाह जो एक एक्शन से फिल्म थी इसमें अमिताभ डबल रोल में थी, एक पुलिस वाले का किरदार और दूसरा शहंशाह। 


आठवें नंबर पर है फिल्म नमक हलाल (1982)


नौवें नंबर की फिल्म सत्ते पे सत्ता (1982) जो आपको हंसने पे मजबूर कर देगी।


दसवें नंबर पर है फिल्म शराबी (1984) इस फिल्म में अमिताभ की एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद किया था।

 

English summary :
Celebrate Amitabh Bachchan’s 83rd Birthday by revisiting his legendary movies like Sholay, Deewar, Zanjeer, and Satte Pe Satta. Explore his top 10 films that defined Indian cinema


Web Title: Amitabh Bachchan 83th Birthday, Watch his Top 10 Movies Sholay, Deewar, Zanjeer and Satta Pe Satta

बॉलीवुड चुस्की से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Amitabh BachchanBirthday specialbollywood newsअमिताभ बच्चनबर्थडे स्पेशलहिन्दी सिनेमा समाचार