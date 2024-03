'हनुमान' की टीम से मिले अमित शाह, तेजा सज्जा और प्रशांत वर्मा के साथ तस्वीरें वायरल

मुंबई: बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहराने वाली साउथ मूवी हनुमान को दर्शकों का ढेरों प्यार मिला है। फिल्म के अभिनेता तेजा सज्जा की चारों तरफ जमकर तारीफ हुई और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हनुमान की टीम से मुलाकात की। इस यादगार मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तेजा सज्जा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इन फोटो को शेयर किया, वहीं खुद गृह मंत्री ने भी स्टार के साथ की फोटो पोस्ट की।

तेजा सज्जा ने ट्वीट कर लिखा, "मिलना अत्यंत सम्मान की बात है @अमितशाह, महोदय, आपके दयालु शब्दों के लिए विनम्र और आभारी हूं सर।"

इसके अलावा अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "हालिया सुपरहिट फिल्म हनुमान के प्रतिभाशाली अभिनेता @tejasajja123 और फिल्म निर्देशक @प्रशांतवर्मा से मुलाकात हुई।"

Met the talented actor Shri @tejasajja123 and film director Shri @PrasanthVarma of the recent superhit movie Hanuman.



The team has done a commendable job of showcasing Bharat's spiritual traditions and the superheroes that have emerged from them. Best wishes to the team for… pic.twitter.com/pt8gNy9Rbh