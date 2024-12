Allu Arjun Arrested: पुलिस हिरासत में अल्लू अर्जुन?, संध्या थिएटर महिला मौत मामले में एक्शन

Highlights भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत मामला दर्ज किया है। संध्या थिएटर में भारी भीड़ जमा होने के बाद एक 35 वर्षीय महिला की जान चली गई थी। थिएटर सह-मालिक, वरिष्ठ प्रबंधक और निचली बालकनी प्रभारी की गिरफ्तारी की घोषणा की थी।

Allu Arjun Arrested: अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संध्या थिएटर में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। 4 दिसंबर की रात को एक दुखद घटना घटी, जहां अभिनेता की एक झलक पाने के लिए संध्या थिएटर में भारी भीड़ जमा होने के बाद एक 35 वर्षीय महिला की जान चली गई थी। शहर पुलिस ने मृत महिला रेवती की शिकायत के आधार पर अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 118 (1) के तहत मामला दर्ज किया है।

#WATCH | Telangana: Actor Allu Arjun has been brought to Chikkadpally police station in Hyderabad for questioning in connection with the case of death of a woman at Sandhya theatre on December 4.



(Outside visuals from the police station) pic.twitter.com/aFfbKeMbCI