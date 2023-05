आलिया के नाना की हालत गंभीर, आईफा अवार्ड्स के लिए जाते वक्त एयरपोर्ट से लौटीं अभिनेत्री, ट्रिप रद्द की

By अनिल शर्मा | Published: May 28, 2023 07:51 AM

आलिया के नाना को डॉक्टर्स ICU में शिफ्ट करना चाहते थे। मगर बाद में उनको आईसीयू में न ले जाने और कमरे में ही आराम करने का फैसला किया गया।

