एअर इंडिया पर अभिनेता मनोज जोशी ने निकाली भड़ास, तीन घंटे विमान के विलम्ब होने के बाद कर्मचारियों पर..., देखें वीडियो

Highlights मनोज जोशी ने एअर इंडिया की खराब सेवा के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। मनोज जोशी ने इस बाबत एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में वह विमान के तीन घंटे विलम्ब और हवाई अड्डे पर खराब सेवाओं के लिए नाराजगी जाहिर की।

मुंबईः मशहूर अभिनेता मनोज जोशी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एअर इंडिया की खराब सर्विस को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मनोज जोशी ने वीडियो साझा किया है जिसमें वह एअर इंडिया पर अपनी भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। अभिनेता ने आरोप लगाया कि पहले विमान 3 घंटे लेट से उड़ी और अब वे मुंबई एअर पोर्ट पर 40 मिनट से बेल्ट पर अपने सामान का इंतजार कर रहे हैं।

वीडियो में मनोज जोशी कहते सुने जा सकते हैं कि समस्याओं को सुनने के लिए एअरपोर्ट पर एअर इंडिया का एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं। दरअसल मनोज जोशी भोपाल से मुंबई की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी विमान 3 घंटे विलम्ब से उड़ान भरी और अब हवाई अड्डे पर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

.@airindiain flight 634 was late by 3 hours and now i am waiting for baggage to come on belt since last 40 minutes at @CSMIA_Official. There is no staff here to guide or help. I have never faced such worst service till date. They spoiled my entire day. Who will compensate? pic.twitter.com/f5CsNRkoxV