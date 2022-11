भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेता अमोल पालेकर और उनकी पत्नी के शामिल होने पर सोशल मीडिया कई लोगों ने जताई नाराजगी, देखें रिएक्शन

Highlights प्रसिद्ध अभिनेता अमोल पालेकर और उनकी लेखक तथा फिल्मकार पत्नी संध्या गोखले ने रविवार भारत जोड़ा यात्रा में हिस्सा लिया। कांग्रेस के इस यात्रा में हिस्सा लेने को लेकर अभिनेता की ट्विटर पर आलोचना हो रही है।

बुलढाणाः प्रसिद्ध अभिनेता अमोल पालेकर और उनकी लेखक तथा फिल्मकार पत्नी संध्या गोखले द्वारा कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के बाद सोशल मीडिया पर एक वर्ग इसकी आलोचना कर रहा है। गौरतलब है कि अमोल पालेकर और उनकी लेखक तथा फिल्मकार पत्नी संध्या गोखले ने रविवार को महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। इससे पहले सिने जगत से पूजा भट्ट, रिया सेन,सुशांत सिंह, मोना अम्बेगांवकर, रश्मि देसाई और आकांक्षा पुरी जैसी विभिन्न हस्तियों ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा के महाराष्ट्र चरण के आखिरी दिन पालेकर और उनकी पत्नी यहां यात्रा में शामिल हुए, जहां से रात को यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल के साथ पालेकर और गोखले की तस्वीरें साझा की गई हैं।

कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया, ‘‘देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर अपनी पत्नी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। देश की आवाज उठाने के लिए धन्यवाद ।’’ सोशल मीडिया पर एक धड़ा इस पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दे रहा है तो वहीं कुछ यूजर्स ने अभिनेता की आलोचना कर रहे हैं।

कइयों ने कहा कि अमोल पालेकर ने इस यात्रा में शामिल होकर अपनी जीवनभर की कमाई लूटा दी। किसी ने इस तस्वीर के बहाने यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हारे हुए और अप्रासंगिक लोगों के लिए एक मंच बन गया है जो किसी न किसी रूप में प्रचार चाहते हैं। प्रमुख उदाहरण रिया सेन, पूजा भट, मेधा पाटकर, अमोल पालेकर आदि हैं। इस तथाकथित यात्रा की उपलब्धि नगण्य है। एक यूजर ने लिखा- देशद्रोहियों भ्रष्टाचारियों सांप्रदायिकता के प्रतीक लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले उनसे भी अधिक गुनहगार है अपराधी हैं।

The #BharatJodoYatra has become a platform for all the ‘has-beens’, losers & irrelevant people who seek some form of publicity or the other…

Prime examples are Riya Sen, Pooja Bhat, Medha Patkar, Amol Palekar etc.



The achievement of this so called yatra is zilch. — HarshaVardhan Bhende (हर्षवर्धन भेंडे ) 🇮🇳 (@hbhende) November 21, 2022

Amol palekar has lost all that he had earned in the lifetime by joining hands with an accused out on bail and...



जीवन भर का हाय परिश्रम लूट लिया दो बूंदों ने

भोली जनता को ठगने हेतु हाय बनी है यह यात्रा

भारत तोड़ने वाले #भारतजोड़ो#BharatJodoYatra is #BharatTodoYatra in disguise pic.twitter.com/fiAFvqpXKv — Ravi Kumar Gupta (@rav26051) November 21, 2022

इसी तरह लुटियंस और "हेट मोदी" अभियानों के इस युग में हम अप्रासंगिक बॉलीवुड सितारों को सिर्फ कुछ मुफ्त प्रचार के लिए आरजी-यात्रा पर दौड़ते हुए पाते हैं। अब अमोल पालेकर भी नजर आ रहे हैं.. पहले गोदी मीडिया बॉलीवुड की खा रहा था और अब इसका उल्टा हो चुका है।

Similarly in this age of Lutyens and "HATE MODI" campaigns we find irrelevant Bollywood stars running to RG -Yatra just for some free Publicity. Now Amol Palekar is also seen.. Earlier the Godi media was eating out of the hands of Bollywood now looks like reverse, — Chandra Gangadharan (@csg52) November 21, 2022

Amol Palekar is suddenly finding Muslims calling him an immaculate actor! These fellows for whom nobody other than Salman, Shahrukh and Aamir were immaculate actors!! — Sushil Ku T (@kutsush) November 21, 2022

What an irony!



Supporters of gangs shouting "Bharat kee barbaadi Tak jang" ...Tukde hazaa" talking rubbish - attempting to fetch votes in the name of Bharat jodo Yatra



Joining of Amol palekar only indicates how many TRAITORs, Gaddar chhupe baithe Hain #AmolPalekar exposed! — Ravi Kumar Gupta (@rav26051) November 21, 2022

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को सवाल किया कि कांग्रेस किस नैतिक आधार पर गुजरात में वोट मांग रही, जब विपक्षी पार्टी के नेता की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में नर्मदा विरोधी एक महिला कार्यकर्ता शामिल हुई है जिसने महत्वाकांक्षी बांध परियोजना को तीन दशकों तक बाधित किया। मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को महाराष्ट्र में ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ की कार्यकर्ता मेधा पाटकर के शामिल होने का संदर्भ देते हुए यह कहा।

वहीं राहुल गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के महाराष्ट्र चरण के समापन पर रविवार को कहा कि उनका अनुभव बहुत समृद्धकारी रहा। पार्टी ने कहा कि इस यात्रा को चुनावी सफलता में तब्दील होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कांग्रेस ने कहा कि यह यात्रा राष्ट्रीय राजनीति एवं पार्टी के लिए क्रांतिकारी पल है। इससे पहले दिन में गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर पंचायतों एवं अनुसूचित इलाकों का विस्तार अधिनियम (पीईएसए ऐक्ट), वन अधिकार कानून, भूमि अधिकार, पंचायत राज कानून और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया।

