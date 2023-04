अक्षय तृतीया पर 5 अलग-अलग भाषाओं में 'जय श्रीराम' के लिरिकल ऑडियो के साथ आदिपुरुष का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज

Highlights आदिपुरुष का निर्देशन ओम राउत ने किया है। यह फिल्म 16 जून 2023 को विश्व स्तर पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

Adipurush new poster launch: अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आदिपुरुष की टीम ने प्रभास अभिनीत राघव का शानदार मोशन पोस्टर लॉन्च के साथ 5 अलग-अलग भाषाओं में 'जय श्री राम' के दिव्य 60 सेकंड के लिरिकल ऑडियो रिलीज किए।

अक्षय तृतीया , जिसे नई शुरुआत और शाश्वत समृद्धि के शुभ दिन के रूप में मनाया जाता है, के मौके पर आदिपुरुष के निर्माताओं ने 5 अलग-अलग भाषाओं - हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में 'जय श्री राम' का एक शानदार लिरिकल ऑडियो क्लिप जारी किया जो संगीतमय जोड़ी अजय-अतुल द्वारा रचित है।

PRABHAS - 'ADIPURUSH': NEW POSTER IS HERE… On the auspicious occasion of #AkshayaTritiya, here's the #NewPoster featuring #Prabhas… The lyrical audio clip - #JaiShriRam - is composed by Ajay-Atul.



