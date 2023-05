ब्लॉग: क्यों भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं और क्या है ‘बोधिसत्व’?

By गिरीश्वर मिश्र | Published: May 5, 2023 11:33 AM

महात्मा बुद्ध का जीवन-दर्शन आज के दौर में भी निश्चित रूप से प्रासंगिक है. उन्होंने संतोष को सर्वाधिक महत्व दिया और इच्छा, मोह, राग और द्वेष को सबसे बड़े दोषों में से एक बताया.

आज भी प्रासंगिक हैं भगवान बुद्ध के उपदेश

