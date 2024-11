PM Narendra Modi-Elon Musk: एलन मस्क ढिंढोरा पीट रहे, पीएम नरेंद्र मोदी ने चुपचाप किया?

Highlights पूर्ववर्तियों ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया. मोदी के शासन में यह आंकड़ा काफी कम हुआ है. 67.95 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी थे.

US Election Results 2024: क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की राह पर चल रहे हैं, जिन्हें डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी सरकार के आकार में कटौती करने का काम सौंपा है? बिल्कुल नहीं. 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी केंद्र सरकार के आकार को छोटा करने और फिजूलखर्ची में कटौती करने के लिए उत्सुक रहे हैं. उन्होंने लंबे समय तक सरकार में रिक्त पदों को नहीं भरा और नौकरशाही को अनुशासित करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए, जिससे सही संकेत गए. ऐसा नहीं है कि उनके पूर्ववर्तियों ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया.

Great meeting you today @elonmusk! We had multifaceted conversations on issues ranging from energy to spirituality. https://t.co/r0mzwNbTyNpic.twitter.com/IVwOy5SlMV