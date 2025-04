Pahalgam Terror Attack: हमले को रिकॉर्ड करने के लिए बॉडी कैमरों का इस्तेमाल, NIA का खुलासा आतंकियों ने चीनी ऐप्स और डिवाइस का किया यूज

Pahalgam Terror Attack: कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने चौंकाने वाले खुलासे किए है। आतंकी साजिश की जांच कर रही एजेंसी की ओर से जानकारी सामने आई है कि आतंकियों ने शरीर पर बंधे बॉडी कैमरों का इस्तेमाल किया था जिससे उन्होंने पूरा नरसंहार रिकॉर्ड किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आतंकवादी सीमा पार पाकिस्तान में अपने आकाओं से संवाद करने के लिए चीनी मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। ये चीनी ऐप बेहद एन्क्रिप्टेड हैं और इन्हें क्रैक करना मुश्किल है और 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से भारत में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

न्यूज 18 की रिपोर्ट में बताया गया है कि पहलगाम हमले के दिन ही इलाके में एक चीनी सैटेलाइट फोन की मौजूदगी का भी खुलासा किया है। ये दोनों ही बातें NIA द्वारा जांच की जा रही हैं, जो अब पहलगाम की साजिश को ट्रैक करने और उजागर करने वाली प्रमुख एजेंसी है।

ये ऐप और डिवाइस कैसे काम करते हैं

वर्तमान में, लश्कर और जैश जैसे आतंकी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संचार उपकरण एन्क्रिप्टेड, सैन्य-ग्रेड उपकरण हैं जिन्हें पता लगाने और अवरोधन से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन प्रणालियों का इस्तेमाल सरकारें, सेनाएँ और कभी-कभी आतंकवादी और कार्टेल करते हैं।

खास तकनीकों में शामिल हैं

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE): संदेशों को इस तरह से भेजा जाता है कि केवल भेजने वाला और पाने वाला ही उन्हें डिकोड कर सके।

क्वांटम-प्रतिरोधी एल्गोरिदम: उन्नत एन्क्रिप्शन जिसे क्वांटम कंप्यूटर भी नहीं तोड़ सकते।

स्टेगनोग्राफी: छवियों और वीडियो जैसी हानिरहित फ़ाइलों के भीतर संदेशों को छिपाना।

ये तकनीकें बर्स्ट ट्रांसमीटर के माध्यम से काम करती हैं जो पता लगाने से बचने के लिए मिलीसेकंड में डेटा भेजती हैं। इनमें फ़्रीक्वेंसी हॉपिंग भी शामिल है, जिसमें जैमिंग या ईव्सड्रॉपिंग से बचने के लिए तेज़ी से रेडियो फ़्रीक्वेंसी स्विच करना शामिल है।

सैटेलाइट फ़ोन स्थानीय बुनियादी ढांचे को बायपास करने के लिए इरिडियम जैसे गैर-स्थलीय नेटवर्क का उपयोग करते हैं।

पिछली कमज़ोरियों का मुकाबला करने के लिए नए उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ISIS पहले टेलीग्राम पर निर्भर था, लेकिन मेटाडेटा विश्लेषण के बाद उसे हटा दिया गया। अल-कायदा ने पोर्न साइट्स में स्टेगनोग्राफी का इस्तेमाल किया, जिसे FBI ने 2000 के दशक में तोड़ दिया। कश्मीरी आतंकवादियों को भारतीय एजेंसियों ने थुराया सैटेलाइट फ़ोन और व्हाट्सएप ग्रुप का उपयोग करके रोका।

चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया

चीन ने पाकिस्तान के लिए अपना समर्थन दिखाया है, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री मुहम्मद इशाक डार के साथ फ़ोन पर बातचीत की। कॉल के दौरान, चीन ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की और निष्पक्ष जांच का आह्वान किया।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक बयान में बातचीत की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि डार ने यी को क्षेत्रीय स्थिति के बारे में जानकारी दी। डार ने कहा कि चीन ने "भारत की एकतरफा और अवैध कार्रवाइयों, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ उसके निराधार प्रचार को खारिज कर दिया।"

