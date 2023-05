हरीश गुप्ता का ब्लॉग: महाराष्ट्र को लेकर भाजपा का मास्टर स्ट्रोक!

By हरीश गुप्ता | Published: May 25, 2023 08:09 AM

भाजपा आलाकमान मई 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के बारे में विचार कर रहा है. राज्य भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि इस कदम से एमवीए बैकफुट पर आ जाएगा और विधानसभा सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर उनकी एकता बिखर जाएगी.

हरीश गुप्ता का ब्लॉग: महाराष्ट्र को लेकर भाजपा का मास्टर स्ट्रोक!

Next