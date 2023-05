ब्लॉग: पहले हिमाचल और अब कर्नाटक...कांग्रेस के भाग्यशाली अध्यक्ष साबित हो रहे खड़गे

By हरीश गुप्ता | Published: May 18, 2023 07:15 AM

मल्लिकार्जुन खड़गे के 26 अक्टूबर 2022 को पदभार संभालने के बाद पार्टी ने पिछले साल दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज की. इसके पांच माह बाद, 13 मई 2023 को खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस ने कर्नाटक में बाजी मारी है.

कांग्रेस के भाग्यशाली अध्यक्ष साबित हो रहे खड़गे (फाइल फोटो)

