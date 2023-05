डॉ. विजय दर्डा का ब्लॉग: बारूद के ढेर पर क्यों हैं सेवेन सिस्टर्स ?

By विजय दर्डा | Published: May 8, 2023 07:16 AM

सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने और पहचाने जाने वाले राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में शांति के लिए सख्त लेकिन प्रेमपूर्ण प्रशासनिक प्रयासों की खास जरूरत है. समस्याओं की जड़ पर प्रहार करना होगा. खासकर उग्रवादियों और ड्रग्स के काले कारोबार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करना बहुत जरूरी है.

