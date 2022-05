रमेश ठाकुर का ब्लॉग: खूबसूरत जिंदगी को बदसूरत बना देता है तंबाकू

By रमेश ठाकुर | Published: May 31, 2022 11:51 AM

महिलाओं में तंबाकूयुक्त पदार्थों का सेवन काफी चिंता का विषय है क्योंकि एक सर्वेक्षण के अनुसार धूम्रपान अथवा तंबाकू का सेवन महिलाओं में बांझपन का खतरा बढ़ाता है। इस व्यसन से ग्रस्त महिलाओं में गर्भपात भी अधिक होता है। तंबाकू का सेवन नियमित रूप से करने से सारा शरीर विषाक्त हो जाता है जिससे सामान्य त्वचा रोग से लेकर नपुंसकता व मृत्यु तक संभव है।

