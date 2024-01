Bihar Politics Updated: नीतीश की नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बनेंगे डिप्टी सीएम!

Highlights बिहार में आरजेडी के साथ चला रहे महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार ने तोड़ दी है बिहार में नीतीश की इस सरकार में बीजेपी की ओर से दो डिप्टी सीएम भी होंगे भाजपा प्रमुख सम्राट चौधरी, और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा

Nitish Kumar resigns:बिहार में आरजेडी के साथ चला रहे महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार ने तोड़ दी है। अब वह बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना रहे हैं। बिहार में नीतीश की इस सरकार में बीजेपी की ओर से दो डिप्टी सीएम भी होंगे। नीतीश की सरकार में बिहार भाजपा प्रमुख सम्राट चौधरी, और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इंडिया टूडे की खबर के अनुसार यह कहा जा रहा है।

#WATCH | Patna | After being elected as the Leader of the Legislative Party, state BJP chief Samrat Chaudhary says, "BJP did a historic thing for my life...This is an emotional moment for me to have been elected as the Leader of the Legislative Party to be a part of the… pic.twitter.com/NYq6GKp8Ht — ANI (@ANI) January 28, 2024

इस बीच बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी ने कहा यह मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में काम करने के लिए विधानमंडल के नेता के तौर पर मेरा चयन किया गया। मैं पार्टी नेतृत्व और सभी विधायकों का धन्यवाद देता हूं। चौधरी ने कहा 2020 में हमें जो जनादेश बिहार के विकास के लिए मिला और लालू यादव के आतंक को खत्म करने के लिए मिला था। जब बीजेपी को नीतीश कुमार से यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव मिला कि बिहार में कोई जंगल राज न हो, तो हमने इसका समर्थन करने का फैसला किया।

#WATCH | On Nitish Kumar joining NDA, Former Bihar BJP president Sanjay Jaiswal says, "The condition of Bihar would have been like West Bengal, PM Modi took this decision in the interest of the people of Bihar. There was a jungle raj from 1990-2005, to ensure that this doesn't… pic.twitter.com/nBdyRpgEIr — ANI (@ANI) January 28, 2024

गौर करने वाली बात यह है कि कल तक जो नीतीश पर आक्रमक थे आज उनके साथ हैं। बताते चले कि यह पहली बार नहीं है कि जब नीतीश कुमार लालू से नाता तोड़कर भाजपा से जोड़ रहे हैं। पूर्व में वह पहले भी इसी तरह के घटनाक्रम को अंजाम दे चुके हैं। बिहार में जब नीतीश और बीजेपी की सरकार बनी थी तब सुशील मोदी और अन्य को डिप्टी सीएम बनाया गया था।

#WATCH | BJP MP and former Bihar Deputy CM Sushil Kumar Modi says, "We welcome Nitish Kumar's decision. We knew that the RJD-JDU alliance was an unnatural alliance and would not last long. We are happy and now JDU And BJP will together form the government. I hope that the new… pic.twitter.com/DBD3AbYU21 — ANI (@ANI) January 28, 2024

चूंकि, अब सुशील मोदी राज्यसभा से सांसद हैं तो वह इस बार डिप्टी सीएम नहीं होंगे। इस बार बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनने का तोहफा सम्राट चौधरी को दिया है।

बताते चले कि दो साल पहले यही नीतीश बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन में शामिल हुए थे। उन्होंने देश की मोदी सरकार को हराने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट कर इंडिया गठबंधन की नींव भी रखी थी। लेकिन, बीते कुछ दिनों में घटनाक्रम कुछ इस तरह पलटा कि, आज बिहार में सीएम तो एक बार फिर नीतीश कुमार ही बन रहे हैं, बस सरकार नीतीश और बीजेपी की होगी।

