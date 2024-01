Nitish Kumar resigns: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मुझे पता था नीतीश इस्तीफा देंगे

Highlights बिहार में नीतीश और लालू प्रसाद यादव का महागठबंधन टूट गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मुझे पता था कि ऐसा होगा

Nitish Kumar resigns:बिहार में नीतीश और लालू प्रसाद यादव का महागठबंधन टूट गया है। इस बात की जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया है। अब नीतीश भाजपा के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बनाएंगे। इस सरकार में भी वह सीएम बने रहेंगे।

#WATCH | Patna | Bihar outgoing CM and JD(U) president Nitish Kumar says, "Today, I have resigned as the Chief Minister and I have also told the Governor to dissolve the government in the state. This situation came because not everything was alright...I was getting views from… pic.twitter.com/wOVGFJSKKH