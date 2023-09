Amit Shah Bihar Visit: बिहार में फिर से जंगल राज, लालू-नीतीश जी की सरकार चल रही है, हर रोज गोलीबारी, लूट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं..., शाह ने बोला हमला, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री मोदी की वजह से अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल किया गया। दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल बल्कि देश-दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं।

Amit Shah Bihar Visit: बिहार के झंझारपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन सरकार पर हमला किया। अभी यहां लालू-नीतीश जी की सरकार चल रही है। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं।

#WATCH | Madhubani, Bihar: Union Home Minister Amit Shah says, "They have made a new alliance with a new name. They worked with the name of UPA and did corruption worth Rs. 12 Lakh crores. Lalu Yadav did corruption worth crores while he was the railway minister. They changed… pic.twitter.com/klOVppigsg — ANI (@ANI) September 16, 2023

रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों का भ्रष्टाचार किया। ये UPA नाम के साथ नहीं आ सकते, इसलिए इन्होंने INDIA गठबंधन नाम रखा है, नाम कोई भी बदले यह वहीं लालू प्रसाद यादव है, जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल किया गया।

#WATCH | Madhubani: Bihar State BJP Chief Samrat Choudhary felicitates Union HM Amit Shah during his public meeting in Jhanjharpur pic.twitter.com/s9YXvc7uZo — ANI (@ANI) September 16, 2023

अमित शाह ने बिहार में एक रैली में कहा कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीट जीतेंगे और 2019 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।बिहार में कानून-व्यवस्था दिन-ब-दिन खराब हो रही है। इस भूमि ने दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल बल्कि देश-दुनिया में पहुंचाने का काम किया है।

मैं बिहार की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले लालू-नीतीश ने फतवा जारी किया कि बिहार में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी लेकिन इसके बाद जनता ने जो आक्रोश दिखाया मैं उसका सम्मान करता हूं।

#WATCH | Madhubani, Bihar: Union Home Minister Amit Shah says, "I want to thank the people of Bihar. The Lalu-Nitish government declared that there would be no holidays on Rakshabandhan and Janmashtami and you stood against it..." pic.twitter.com/NxM6aIybWj — ANI (@ANI) September 16, 2023

Web Title: Amit Shah Bihar Visit Amit Shah says alliance (INDIA) selfishness Lalu Yadav wants to make his son the Chief Minister Bihar back to Jungle Raj see video