नालंदा में बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया, 5 घंटे के अथक प्रयास के बाद NDRF को मिली सफलता

Highlights नालंदा जिले में बोरवेल में गिरे बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया 5 घंटे के अथक प्रयास के बाद एनडीआरएफ की टीम को मिली सफलता चार साल के शिवम को सुरक्षित बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा गया

पटना: नालंदा जिले के नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 17 में बोरवेल में गिरे चार साल के बच्चे को लगभग 5 घंटे के अथक प्रयास के बाद एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। बिहार के नालंदा के एनडीआरएफ अधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि बच्चा ठीक है और उसे अस्पताल भेजा गया है। चार साल के शिवम के सुरक्षित बाहर निकलते ही बचाव अभियान में लगी टीम में खुशी की लहर दौड़ गई।

