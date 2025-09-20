क्या भारत के साथ युद्ध होने पर सऊदी अरब पाकिस्तान की ओर से लड़ेगा? जानें पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जवाब

इस्लामाबाद:पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारत भविष्य में अपने पड़ोसी देश पर हमला करता है, तो सऊदी अरबपाकिस्तान की रक्षा करेगा। आसिफ ने यह बात मीडिया से बातचीत के दौरान कही। आसिफ ने पाकिस्तान के जियो न्यूज़ से कहा, "जी बिलकुल, इसमें कोई शक नहीं है।" उन्होंने कहा कि यह कोई "आक्रामक समझौता" नहीं, बल्कि नाटो जैसा एक रक्षात्मक समझौता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान भी काफी समय से सऊदी अरब की सेनाओं को प्रशिक्षण दे रहा है, और हालिया घटनाक्रम उसी का एक औपचारिक "विस्तार" मात्र है।

उन्होंने जियो टीवी से कहा, "अगर कोई आक्रमण होता है, चाहे वह सऊदी अरब के खिलाफ हो या पाकिस्तान के खिलाफ, हम मिलकर उसका बचाव करेंगे।" उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि रियाद और इस्लामाबाद के बीच संयुक्त समझौता एक संयुक्त रक्षा ढाँचा प्रदान करता है। आसिफ ने आगे स्पष्ट किया कि न तो पाकिस्तान और न ही सऊदी अरब ने किसी भी देश को आक्रामक बताया है।

न्यूज़18 के हवाले से आसिफ ने कहा, "हमने किसी भी देश को हमलावर नहीं बताया है, न ही सऊदी अरब ने। यह दोनों पक्षों द्वारा प्रदान की गई एक व्यापक व्यवस्था है। किसी भी देश की ओर से किसी भी आक्रमण की स्थिति में, उसका संयुक्त रूप से समाधान किया जाएगा और उसका बचाव किया जाएगा।"

मीडिया से बातचीत के दौरान, आसिफ ने यह भी पुष्टि की कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सऊदी अरब के लिए उपलब्ध होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बुधवार, 17 सितंबर को रियाद यात्रा के दौरान सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

संयुक्त बयान में आगे कहा गया, "समझौते में कहा गया है कि किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा।" समझौते पर हस्ताक्षर होने के एक दिन बाद, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में कहा था कि समझौते पर विचार किया जा रहा है।

अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी गहरी हुई है। हमें उम्मीद है कि इस रणनीतिक साझेदारी में आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जाएगा।"

Web Title: Would Saudi Arabia fight on Pakistan's side in a war with India? Learn what Pakistan's Defense Minister Khawaja Asif said.