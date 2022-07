हांगकांगः विश्व के सबसे अधिक आयु के नर पांडा की मौत, 35 साल की उम्र मानव के 105 साल के उम्र के बराबर

Highlights चीन ने 1999 में एनएन नाम का यह नर पांडा और जिया जिया नामक एक मादा पांडा हांगकांग को भेंट किए थे। ‘ओशन पार्क’ ने एन. एन. की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। कई बेहतरीन लम्हें बिताए थे और उसके साथ हमारी कई यादें जुड़ी हैं।

हांगकांगः विश्व के सबसे अधिक आयु के नर पांडा की सेहत बिगड़ने के बाद हांगकांग के एक थीम पार्क में 35 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। चीन ने 1999 में एनएन नाम का यह नर पांडा और जिया जिया नामक एक मादा पांडा हांगकांग को भेंट किए थे।

Giant panda An An passed away at the age of 35, the equivalent of 105 years in human age, on Thursday morning in Hong Kong. He was the world's longest-living male giant #panda under human care. pic.twitter.com/U9qhNxtxTk — China Daily (@ChinaDaily) July 21, 2022

तभी से यह पांडा ‘ओशन पार्क’ में था। जिया जिया की 2016 में 38 साल की आयु में मृत्यु हो गई थी। वह भी उस समय किसी पार्क में रह रही सबसे अधिक आयु की पांडा थी। ‘ओशन पार्क’ ने एन. एन. की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। ‘ओशन पार्क कॉरपोरेशन’ के अध्यक्ष पाउलो पोंग ने एक बयान में कहा, ‘‘ एन. एन. के साथ हमने कई बेहतरीन लम्हें बिताए थे और उसके साथ हमारी कई यादें जुड़ी हैं।

The oldest-ever male giant panda in captivity has died at age 35.



An An lived most of his life at a Hong Kong theme park after he and a female panda were gifted to Hong Kong by China in 1999. https://t.co/mieLu68eW2pic.twitter.com/2glg3qEHU9 — The Associated Press (@AP) July 21, 2022

चतुराई और चंचलता बहुत याद आएगी।’’ बयान में कहा गया है, ‘‘एनएन ने पूरा जीवन जीया जो 35 साल की एक सम्मानजनक आयु पर जाकर समाप्त हुआ। यह आयु मानव के 105 साल के उम्र के बराबर है। ’’ उल्लेखनीय है कि चीन आमतौर पर ‘पांडा कूटनीति’ का सहारा लेता है जिसके तहत यह प्राणी सदभावना के तौर पर अन्य देशों को भेंट किया जाता है। यह प्राणी विशेष रूप से चीन में पाया जाता है।

REST IN PEACE, AN AN: The oldest-ever male giant panda in captivity has died at age 35 at a Hong Kong theme park after his health deteriorated. 🐼https://t.co/UhwR514oen — FOX 35 Orlando (@fox35orlando) July 21, 2022

Web Title: World's oldest male giant panda passed away age 35 equivalent 105 years in human age Hong Kong see video