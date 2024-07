दुनिया की सबसे बड़ी पृथक जनजाति नए फुटेज में दुर्लभ रूप से दिखाई दी

नई दिल्ली: दुर्लभ तस्वीरों में पेरू के अमेज़ॅन में पहले से संपर्क से दूर रहने वाली जनजाति माशको पिरो को उनके अलग-थलग इलाके से बाहर निकलते हुए देखा गया है। मंगलवार को सर्वाइवल इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई तस्वीरों में कई जनजाति के सदस्यों को नदी के किनारे आराम करते हुए दिखाया गया है। यह नज़ारा माशको पिरो की भलाई के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच देखा गया है।

स्थानीय स्वदेशी अधिकार समूह FENAMAD के अनुसार, क्षेत्र में बढ़ती लकड़ी की गतिविधि संभवतः जनजाति को उनकी पारंपरिक भूमि से बाहर धकेल रही है। माशको पिरो भोजन और सुरक्षित शरण की तलाश में बस्तियों के करीब जा रहे हैं। सर्वाइवल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, ये तस्वीरें जून के अंत में ब्राज़ील की सीमा से लगे दक्षिण-पूर्वी पेरू प्रांत माद्रे डी डिओस में एक नदी के तट के पास ली गई थीं।

सर्वाइवल इंटरनेशनल की निदेशक कैरोलीन पीयर्स ने कहा, "ये अविश्वसनीय तस्वीरें दिखाती हैं कि अलग-थलग पड़े माशको पिरो की एक बड़ी संख्या अकेले रहती है, जहाँ से लकड़हारे अपना काम शुरू करने वाले हैं।" हाल के दिनों में 50 से ज़्यादा माशको पिरो लोग यिन लोगों के एक गाँव मोंटे साल्वाडो के पास दिखाई दिए।

स्वदेशी अधिकारों की रक्षा करने वाले एनजीओ ने कहा कि 17 लोगों का एक और समूह पास के गाँव प्यूर्टो नुएवो में दिखाई दिया। सर्वाइवल इंटरनेशनल के अनुसार, माद्रे डी डिओस में दो प्राकृतिक रिजर्व के बीच स्थित एक क्षेत्र में रहने वाले माशको पिरो आम तौर पर शायद ही कभी दिखाई देते हैं और यिन या किसी और से ज़्यादा संवाद नहीं करते हैं। माशको पिरो के रहने वाले इलाके में कई लकड़ी काटने वाली कंपनियाँ लकड़ी के लिए रियायतें रखती हैं।

❗️ New & extraordinary footage released today show dozens of uncontacted Mashco Piro Indigenous people in the Peruvian Amazon, just a few miles from several logging companies.



Read the news: https://t.co/g9GrZlf3XBpic.twitter.com/fZv5rryzVp