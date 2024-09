PM Narendra Modi's US visit: दुनिया के पूर्व शक्तिशाली शख्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आखिर क्यों पीएम मोदी से मिलने को बेचैन?, कहा-शानदार व्यक्ति हैं, अगले सप्ताह जरूर मिलूंगा!

Highlights PM Narendra Modi's US visit: जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा भी शामिल होंगे। PM Narendra Modi's US visit: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शिखर सम्मेलन में दुनिया के नेताओं को संबोधित करेंगे। PM Narendra Modi's US visit: अगले सप्ताह मुझसे मिलने वाले हैं और मोदी शानदार हैं।

PM Narendra Modi's US visit: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले सप्ताह अपनी तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा करेंगे जिसकी शुरुआत ‘क्वाड नेताओं’ के शिखर सम्मेलन के साथ होगी। डेलावेयर के विलमिंगटन में राष्ट्रपति जो बाइडन इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा भी शामिल होंगे। मोदी इसके बाद न्यूयॉर्क जाएंगे और 22 सितंबर को लॉन्ग आईलैंड में एक विशाल सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन वह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक शिखर सम्मेलन में दुनिया के नेताओं को संबोधित करेंगे।

ट्रंप ने मंगलवार को मिशिगन के फ्लिंट में एक सभा में अपने संबोधन में कहा कि अगले हफ्ते मोदी जब अमेरिका में होंगे तो वह उनसे मुलाकात करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने एक प्रश्न के जवाब में व्यापार और कर के बारे में बात करते हुए इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने कहा, ‘‘वह (मोदी) अगले सप्ताह मुझसे मिलने वाले हैं और मोदी शानदार हैं।

मेरा मतलब है कि वह शानदार व्यक्ति हैं। कई नेता शानदार हैं।’’ पूर्व राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत आयात पर भारी शुल्क लगाता है। ट्रंप ने कहा, ‘‘ये बहुत चतुर लोग हैं... आप जानते हैं, वे अपने खेल में माहिर हैं और वे इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं। भारत बहुत सख्त है।

ब्राजील बहुत सख्त है... चीन सबसे सख्त है, लेकिन हम शुल्क के मामले में चीन पर नजर रख रहे हैं।’’ अमेरिका में दो महीने से भी कम समय में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और ट्रंप तथा डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला है।

Web Title: WATCH PM Modi's US visit Donald Trump Says Meet Indian PM Narendra Modi in US Next Week anxious wonderful person definitely meet him next week SEE VIDEO