WATCH: लंदन में नवाज शरीफ के ड्राइवर ने महिला पत्रकार पर थूका, कैमरे में कैद हुई घिनौनी हरकत

लंदन: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ड्राइवर को लंदन के हाइड पार्क में एक महिला के चेहरे पर थूकते हुए दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला 73 वर्षीय राजनेता के वाहन के पास आती दिख रही है, जो आगे की सीट पर यात्रा कर रहे थे।

घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर रही महिला ने नवाज शरीफ से पूछा कि क्या वह भ्रष्ट हैं। जब ड्राइवर ने कार की खिड़की खोली तो उसने कहा, ''मैंने सुना है कि आप बहुत भ्रष्ट पाकिस्तानी राजनेता हैं।'' टिप्पणी से क्रोधित होकर, ड्राइवर ने उसके चेहरे पर थूक दिया, खिड़की चढ़ा दी और गाड़ी चला दी।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सदस्य डॉ. फातिमा के ने एक्स पर वीडियो शेयर किया और बताया कि वीडियो में दिख रही महिला एक पत्रकार है। उन्होंने लिखा, ''नवाज शरीफ के ड्राइवर ने सवाल पूछने वाले पत्रकार के चेहरे पर थूका! कोई भी उदारवादी, बुद्धिजीवी या नारीवादी इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा। इस चयनात्मक नैतिकता से तंग आ गयी हूँ!! घिनौना।''

Nawaz Sharif's driver spits on the face of a journalist who asked a question!

None of the liberals, intellectuals or feminists will speak against it.



Sick of this selective morality!!



Disgusting 🤢 pic.twitter.com/fsKdgVu5vm