Viral Video: पाकिस्तान में लोगों ने उद्घाटन के दिन ही लूट लिया मॉल, जो मिला उठाकर घर ले गए, वीडियो वायरल

Highlights मॉल विदेश में रहने वाले एक पाकिस्तानी व्यापारी द्वारा बनाया गया था दोपहर 3 बजे इसके खुलते ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई लोगों ने मॉल में तोड़फोड़ शुरू कर दी और पूरा स्टोर लूट लिया

Viral Video:पाकिस्तान में भीड़ ने कराची में उद्घाटन के तुरंत बाद ही ड्रीम बाज़ार मॉल को लूट लिया। मॉल में उद्घाटन के दिन ही बड़ी संख्या में लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और हंगामा मचा दिया। भीड़ मॉल के स्टोर्स में घुस गई और जो मिला उसे उठाकर ले गई। इस अराजकता से स्टोर के मालिक सदमें में दिखे। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता।

दरअसल मॉल की ओपनिंग को शानदार बनाने के लिए बंपर डिस्काउंट रखा गया था। छूट की बात सुनते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पाकिस्तानी आवाम ने खरीदने पर पैसे खर्च करने के बजाय लूट कर ले जाना ज्यादा सही समझा।

A Huge Mall Dream Bazar was built by a Pak foreign businessesman in Karachi, Pakistan- On it's inauguration yesterday he offered special discount for Pakistani locals..... and the whole Mall was looted pic.twitter.com/ah4d2ULh3l