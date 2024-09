वीडियो: तुर्कीये में दो अमेरिकी सैनिकों को बनाया बंधक, बदसलूकी भी की, हेल्प-हेल्प चिल्लाते रहे जवान, देखिए

Highlights तुर्कीये के इज़मिर शहर में दो अमेरिकी सैनिकों के साथ बदसलूकी अमेरिका विरोधी युवा संगठन द्वारा दो अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया पैट्रियटिक पार्टी नामक समूह के 15 सदस्यों को हिरासत में लिया गया

नई दिल्ली: तुर्कीये के इज़मिर शहर में दो अमेरिकी सैनिकों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहां अमेरिका विरोधी युवा संगठन द्वारा दो अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामले के सामने आने के बाद तुर्की यूथ यूनियन से संबद्ध पैट्रियटिक पार्टी नामक समूह के 15 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है।

तुर्कीये की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी अनादोलु के अनुसार यह समूह एक छोटा, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जिसके संसद में कोई सदस्य नहीं हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है।

American soldiers were attacked by a mob of Turkish terrorists in Turkey.



The soldiers were on duty on the USS Wasp.



This is the “ally” you were praising, @JeffFlake@USEmbassyTurkey?



Stop kissing Turkey’s behind and accept the reality, Turkey doesn’t like you.



Sanction… pic.twitter.com/OQtPym4Lhq