Cyclone Mocha: म्यांमार में चक्रवाती तूफान ‘मोचा’ के भारी तबाही वाला वीडियो वायरल, तेज रफ्तार हवाओं से हो रहा भारी नुकसान

Highlights चक्रवात ‘मोचा’ बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों में टकराना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह म्यांमार के सितवे में भारी तबाही मचा रहा है। इसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे है।

नैय्पिडॉ: सोशल मीडिया पर चक्रवाती तूफान ‘मोचा’ के कई वीडियो जमकर वायरल हो रहे जिसमें इस तूफान को म्यांमार में भारी तबाही मचाते हुए देखा गया है। जारी वीडियो में यह देखा जा रहा है कि म्यांमार के कई इलाकों में खासकर सितवे में यह तूफान अपनी उफान पर है। क्लिप में यह देखा जा रहा है कि म्यांमार के सितवे में तेज हवाएं चल रही साथ ही वहां काले बादल होए है और बारिश भी काफी तेज चल रही है।

चक्रवाती तूफान ‘मोचा’ आज सुबह बांग्लादेश-म्यांमार सीमा में घुस चूका है और इसे देखते हुए प्रभावित जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 20 सालों में बांग्लादेश में जचक्रवाती तूफान ‘मोचा’ जैसा कोई तूफान देखा गया है, इससे पहले इस तरह का तूफान यहां देखा नहीं गया है।

